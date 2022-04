Het leven in Kiev komt langzaam weer op gang, maar echt veilig is het er nog niet

Ze werpen verliefde blikken naar elkaar vanaf hun elektrische stepjes. Een jong stelletje, gehuld in dikke winterjassen met mutsen op. Op de hoek van de straat probeert een oudere vrouw narcissen te verkopen.

Als de stoplichten op groen springen, razen de auto's voorbij. Het is weer behoorlijk druk op de Kresjatik, de belangrijke verkeersader in het centrum van Kiev, maar het is onvergelijkbaar met de situatie van voor de oorlog. De files in de Oekraïense hoofdstad waren berucht.

Nog steeds verlaten vrouwen, kinderen en ouderen Oekraïne. Maar terwijl de oorlog in het oosten van het land nog in volle gang is, keerden al ruim een miljoen Oekraïners terug. Zij denken dat het veilig genoeg is in andere delen van het land, ook al kwamen deze week nog raketten neer in het uiterste westen, vlak bij de Poolse grens in Lviv.

Ook in de imposante hal van het centraal station van Kiev is zichtbaar dat steeds meer mensen terugkeren. Eerder stonden inwoners dagen in de rij om het land te verlaten, van een massale uittocht is nu geen sprake meer. Er zijn juist veel terugkeerders, duidelijk herkenbaar aan hun bagage en huisdieren.