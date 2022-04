Olympisch bronzen Keijser stopt met roeien: 'Energie is op'

Roeister Marieke Keijser, vorig jaar goed voor olympisch brons in de lichte dubbel twee, zet een punt achter haar topsportcarrière. De 25-jarige Rotterdamse wil voorrang geven aan haar maatschappelijke loopbaan.

"Ik was aan het wachten tot ik weer zin had, maar ben tot de conclusie gekomen dat ik heel lang kon wachten", aldus Keijser in een persbericht van de Nederlandse roeibond KNRB. "De energie is op een gegeven moment ook even op, om altijd maximaal te moeten geven."

Voordat Keijser met Ilse Paulis in 2021 olympisch brons greep, had dat tweetal op EK's al goud (2x), zilver en brons (2x) gewonnen. Op WK's was de oogst van het duo zilver en brons. In de lichte skiff was Keijser goed voor EK-brons en WK-zilver.