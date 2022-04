Nieuw onderzoek partygate: misleidde Johnson parlement?

Het Britse Lagerhuis stelt een onderzoek in naar mogelijke misleiding door premier Johnson in het partygate-schandaal, dat draait om feestjes van overheidspersoneel tijdens de coronalockdowns.

De parlementsleden steunden een voorstel om een commissie van zeven parlementariërs onderzoek te laten doen. Dat onderzoek moet uitwijzen of Johnson bewust het parlement heeft misleid, toen hij verklaarde zich aan de coronaregels gehouden te hebben tijdens een feestje ter ere van zijn verjaardag twee jaar geleden.

De premier was zelf niet aanwezig bij het besluit van het Lagerhuis. Hij is op dit moment in India en zei dat hij "verder aan de slag wil" met het leiden van het land. Eerder vandaag zei hij het te vroeg te vinden voor een parlementair onderzoek. Een deel van partygate wordt al door de politie onderzocht. Johnson vindt dat dat onderzoek eerst moet zijn afgerond.

Schorsing of verwijdering

Johnson bood eergisteren opnieuw zijn excuses aan het Lagerhuis aan voor zijn betrokkenheid bij het schandaal. Vorige week kreeg hij een boete van 50 pond omdat hij in de ambtswoning zijn verjaardagsfeestje had bijgewoond. Dat had zijn staf als verrassing voor hem georganiseerd. Hij stelde eerder dat het bij hem niet was opgekomen dat de bijeenkomst als een feestje kon worden gezien.

Hoe zat het ook alweer?