Djokovic wint opnieuw slijtageslag in Belgrado, nu van landgenoot Kecmanovic

Novak Djokovic heeft opnieuw hard moeten vechten voor de overwinning bij het ATP-graveltoernooi van Belgrado. In de kwartfinales versloeg de nummer één van de wereld zijn landgenoot Miomir Kecmanovic, nummer 38 van de wereldranglijst, met 4-6, 6-3, 6-3.

Het duel tussen de Serviërs was niet alleen een duel tussen landgenoten, maar ook tussen twee spelers die allebei in hun geboortestad optraden. Vorig jaar hadden de twee elkaar ook al, voor de eerste keer, ontmoet in de kwartfinales in de Servische hoofdstad.