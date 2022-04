Djokovic noemt weren Russen op Wimbledon 'belachelijk', Svitolina wil voorbehoud

Het besluit van de organisatie van Wimbledon om Russische en Belarussische tennissers te weren vanwege de oorlog in Oekraïne zorgt voor beroering in de tenniswereld. Tennisbonden ATP en WTA zijn boos, Novak Djokovic noemt het besluit belachelijk en de Oekraïense Elina Svitolina vindt dat er een uitzondering moet worden gemaakt voor tennissers die zich uitspreken tegen de Russische regering.

"Dit is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat de organisatie van het grandslamtoernooi spelers uit bepaalde landen besluit te weren. Er is wel overwogen om de tennisspelers te laten verklaren dat ze tegen de invasie van Vladimir Poetin in Oekraïne zijn, maar daar is uiteindelijk niet voor gekozen in verband met de risico's die zo'n verklaring zou kunnen meebrengen voor de familieleden van de spelers die zich nog in het desbetreffende land bevinden."

In de Britse politiek is de verbanning van Russen en Belarussen dan ook positief ontvangen, maar in de tenniswereld is niet iedereen enthousiast.

Maar helemaal verrassend is het ook weer niet. Begin deze maand kondigde de toernooidirectie aan in overleg te treden met de Britse regering over de vraag wat er met de "complexe en uitdagende kwestie" rond spelers uit Rusland en Belarus moest gebeuren. In dezelfde week bracht de Britse premier Boris Johnson een bezoek aan president Volodymyr Zelinsky in Kiev om Oekraïne een extra hart onder de riem te steken.

Het is opvallend dat Wimbledon een eigen koers vaart. Op Roland Garros, het grandslamtoernooi dat eind mei in Parijs begint, zijn Russen en Belarussen wel welkom. En dat is ook het geval bij het tennistoernooi van Rosmalen, waar bijvoorbeeld Medvedev acte de présence zal geven.

"Ik zal oorlog altijd veroordelen, want ik ben zelf een kind van de oorlog. In Servië weten we allemaal wat er in 1999 gebeurde. We hebben in de Balkan veel oorlogen meegemaakt, ik weet hoeveel emotionele schade dat aanricht. Toch kan ik de beslissing van Wimbledon niet steunen."

Svitolina weigerde kort na het uitbreken van de oorlog tijdens een toernooi in Mexico tegen de Russische Anastasia Potapova uit te komen. Nadat was besloten dat Potapova onder neutrale vlag moest uitkomen, kwam Svitolina alsnog in actie. Haar prijzengeld à 10.000 euro doneerde ze aan het Oekraïense leger. Momenteel heeft de nummer 20 van de wereld een pauze ingelast, vanwege blessureleed en zorgen om de oorlog in haar thuisland.

Opvallend genoeg maakt ook de Oekraïense tennisster Elina Svitolina een voorbehoud bij het Wimbledon-besluit. Zij vindt dat Russische en Belarussische tennissers die zich uitspreken tegen de Russische invasie in Oekraïne, wel zouden mogen meedoen in Londen.

❌'We don't want to ban them completely' 🎾Ukrainian tennis star @ElinaSvitolina says Russian and Belarusian players should be allowed at Wimbledon if they denounce the Russian invasion. 🎧Listen back on @BBCSounds

"We willen ze niet compleet weren", zei Svitolina in een interview met de BBC. "We willen dat ze zich uitspreken: zijn ze het eens met ons en de rest van de wereld, of met de Russische regering? Als ze zich niet uitspreken, dan is het goed om ze in de ban te doen."

Enkele spelers spreken zich uit

Enkele Russische spelers hebben wel al van zich laten horen. Zo maakte Andrej Roeblev eind februari, kort na het uitbreken van de oorlog, een gebaar door na een wedstrijd op een ATP-toernooi in Dubai "no war please" op de camera te schrijven. En ook Anastasia Pavljoetsjenkova deed een oproep aan haar land om de oorlog te stoppen.

Medvedev heeft eerder gezegd dat hij "altijd voor vrede is", maar is verder niet op de oorlog in Oekraïne ingegaan. "Het is moeilijk om te praten over wat goed en slecht is. Ik heb mijn mening en daar praat ik over met mijn familie en mijn vrouw."

Svitolina, die vrienden en familie in Oekraïne heeft, vindt dat haar collega's meer kunnen doen. "Ik kan het aantal Russische en Belarussische spelers die hebben gevraagd hoe het met mij en mijn familie is, op één hand tellen. Dat maakt me verdrietig. We zijn collega's die elkaar iedere week zien, dus het is schokkend dat het zo snel is veranderd."