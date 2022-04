Delft, Westland en Roosendaal vangen al jaren geen asielzoekers op

Verder zegt Westland prioriteit te geven aan huisvesting van andere doelgroepen, zoals statushouders, arbeidsmigranten, studenten en starters. Daarom is besloten dat er voor de opvang van asielzoekers geen ruimte is.

Daarnaast vangt Delft wel Oekraïense vluchtelingen op en voldoet de gemeente aan de wettelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders, oftewel voormalige asielzoekers die inmiddels beschikken over een verblijfsvergunning. "Daarmee ontlasten we de asielzoekerscentra ook", zegt de woordvoerder.

Delft (101.000 inwoners) heeft naar eigen zeggen geen ruimte voor een asielzoekerscentrum omdat het een "compacte stad" is. Een woordvoerder legt uit dat er geen geschikte ruimte is voor een azc binnen de gemeentegrenzen en dat er bovendien grote ambities zijn om nieuwe huizen te bouwen.

'Het was heel zwaar in Ter Apel, we zaten daar in tenten' - NOS