De prijzen in de Russische exclave Kaliningrad zijn - na de EU-sancties - verdriedubbeld

Met name het laatste EU-sanctiepakket doet de exclave pijn. Russische en Belarussische transportbedrijven mogen daardoor geen gebruik meer maken van EU-wegen, met uitzondering van levensmiddelen en medicijnen. Andere producten moeten voortaan via de lucht of zee worden geïmporteerd. Dat stuwt de prijzen omhoog, evenals de lange lijst met exportbeperkingen .

"Echt alles is duurder geworden: voedsel, diensten, auto-onderdelen. Iedereen komt in de problemen!", vertelt Viktor vol woede via Telegram. Hij heeft net twee grote aankopen moeten doen, waardoor hij flink moest interen op zijn spaarrekening. "Ik had een nieuwe wasmachine, die was 50 procent duurder dan een paar maanden geleden. En zomerbanden waren dit jaar ook 50 procent duurder."

De westerse sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne beginnen pijn te doen in de portemonnee van inwoners van de Russische exclave Kaliningrad. Het afgelegen stukje land is erg afhankelijk van handel met EU-buurlanden, waardoor de prijzen explosief zijn gestegen, blijkt uit gesprekken met inwoners.

"Ik ben geen econoom, maar ik zie dat sommige producten in korte tijd twee of drie keer zo duur zijn geworden", vertelt Dimitri, een ondernemer die, net als de andere sprekers, anoniem wil blijven. De prijzen zijn bovendien forser gestegen dan in andere delen van Rusland. Zo meldt een oppositienieuwskanaal op Telegram dat een zak cement zo'n drie keer duurder is in Kaliningrad dan in Moskou.

Journalisten van de lokale nieuwssite Novy Kaliningrad kopen maandelijks bij de drie belangrijkste supermarktketens in de regio dezelfde producten. Hetzelfde boodschappenmandje is nu aanzienlijk duurder dan acht maanden geleden, toen de roebel ongeveer even veel waard was als nu (100 roebel is grofweg 1,15 euro).

Met name geïmporteerde producten zijn fors duurder geworden: