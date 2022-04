Amerikaanse verbazing over Den Haag: 'Mensen praten hier met elkaar, en eten ijsjes!'

Nee, gelukkig denken niet alle Amerikanen dat Kopenhagen in Nederland ligt of dat wij hier allemaal de hele dag op klompen lopen. Maar zo nu en dan duikt er een mooi voorbeeld op van oprechte Amerikaanse verbazing over onze steden en manier van leven.

De Amerikaanse journaliste Hoda Kotb van de grote omroep NBC was deze week voor haar werk op de Invictus Games die in Den Haag worden gehouden. Ze interviewde daar onder anderen prins Harry, maar eenmaal terug in de studio in Amerika ging het gesprek in haar ochtendshow ook over die amazing city Den Haag en haar beautiful inwoners.

Ze praten met elkaar!

Kotb zegt tegen haar medepresentatrice van NBC Today with Hoda & Jenna eerlijk dat ze dacht dat Den Haag een soort rechtbankcomplex was. In de VS wordt hoofdzakelijk gerefereerd aan The Hague als verwijzing naar het Internationaal Strafhof. Tot grote verrassing van Kotb bleek het een stad te zijn, met "overal" grachten, woonboten en fietsende inwoners.

Maar het bijzonderst, zo zei ze enthousiast, was dat de inwoners niet de hele tijd met hun mobieltje in de weer waren. "Ik liep op de markt en, echt waar, mensen praatten daar gewoon met elkaar. Met elkaar! Of ze aten een ijsje, ongelooflijk!"

Hier zie je de NBC-journaliste haar ervaringen delen in de populaire ochtendshow: