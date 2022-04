Politievakbondsman Gerrit van de Kamp stopt om gezondheidsredenen

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP legt om gezondheidsredenen zijn functie neer. In een verklaring van de bond staat dat "de afgelopen periode geestelijk en lichamelijk een wissel op hem getrokken heeft".

Van de Kamp werd in februari tijdelijk op non-actief gesteld toen hij door anonieme melders was beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Extern onderzoek leverde voor die beschuldiging geen bewijs op, waarop hij zijn werk hervatte. Wel werd in het onderzoek geconcludeerd dat Van de Kamp "een hiërarchische sturingsstijl" hanteerde.

Gerrit van de Kamp was 18 jaar voorzitter. Hij blijft in een andere functie werkzaam bij de ACP en de bond bedankt hem voor alles wat hij als voorzitter heeft gedaan.