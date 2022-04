Doden bij brand in Russisch Defensie-gebouw waar raketten worden ontwikkeld

Door een grote brand in een gebouw van het Russische ministerie van Defensie zijn zeker vijf mensen omgekomen, meldt het Russische staatspersbureau Tass. Het gebouw, waar onder meer raketten en raketafweersystemen worden ontwikkeld, is in Tver, zo'n 165 kilometer ten noordwesten van Moskou aan de weg van Moskou naar Sint-Petersburg.

Op videobeelden is te zien dat er dikke zwarte rookwolken uit het onderzoeksinstituut van de Russische lucht- en ruimtemacht komen. Mensen die in het gebouw waren zouden vanaf de hoogste verdieping uit het raam zijn gesprongen om aan het vuur te ontkomen. Er zouden zo'n dertig mensen gewond zijn geraakt. Honderden brandweerlieden en een helikopter zijn betrokken bij het blussen.

Het vuur is vermoedelijk ontstaan door een defect in de elektrische bekabeling, meldt Tass. In het instituut zouden ook wapens zijn ontwikkeld die Rusland in de oorlog tegen Oekraïne gebruikt, zoals Iskander- en S-400 raketten.

Op beelden is te zien dat er dikke zwarte rookwolken uit het onderzoeksinstituut van de Russische lucht- en ruimtemacht komen: