Verstappen kán in Italië veel terrein goedmaken op WK-leider Leclerc

Het gat tussen Max Verstappen (Red Bull Racing) en WK-leider Charles Leclerc (Ferrari) lijkt na drie races al schier onoverbrugbaar, maar schijn bedriegt. Op het circuit 'Enzo e Dino Ferrari' in het noorden van Italië kán de regerend wereldkampioen de kloof (nu 71-25 in het voordeel van de Monegask) grotendeels dichten. In plaats van de gebruikelijke 26 zijn er in de Grand Prix van Emilia-Romagna maximaal 34 WK-punten te verdienen. In Italië staat dus meer op het spel dan in de voorgaande races in Bahrein, Saudi-Arabië en Australië. De reden: op het circuit bij Imola is zaterdagmiddag de eerste Formule 1-sprintrace van 2022. Verstappen is geen fan Vorig jaar experimenteerde de koningsklasse van de autosport al met drie sprints in Silverstone, Monza en São Paulo. Het experiment is omstreden: duizenden fans uitten op social media hun woede. De bloedstollende kwalificatiestrijd op zaterdag is in hun ogen een heilig F1-huisje. Ook wereldkampioen Verstappen was niet overtuigd van nut en noodzaak van de vernieuwing. "Er is niks mis met hoe het al jaren gaat. Twee trainingen op vrijdag, een derde op zaterdag, daarna kwalificatie en op zondag de race. Dat werkt prima. Ik begrijp niet goed waarom je dat zou willen veranderen", liet de 24-jarige Nederlander vorig jaar optekenen.

De sprintrace, hoe zat het ook alweer? Een sprintrace is te beschouwen als een korte grand prix, op zaterdag. Coureurs hoeven slechts een derde van de GP-afstand af te leggen en bandenwissels zijn niet verplicht. De sprintrace duurt 25 á 30 minuten. De startopstelling wordt op vrijdagmiddag bepaald door de kwalificatie. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startgrid voor de grand prix op zondag. Max Verstappen won de allereerste sprintrace, in juli vorig jaar in het Engelse Silverstone. De Red Bull-rijder passeerde in de eerste ronde zijn rivaal Lewis Hamilton en hield de leiding 17 ronden vast.

Niettemin bestempelde de F1 de driedubbele proef als een daverend succes. Het management wilde het aantal dit jaar minstens verdubbelen, maar werd teruggefloten door stevige kritiek van een aantal renstallen. De teams maakten zich zorgen over een uitputtingsslag voor monteurs en peperdure schade door incidenten. Pole is weer pole Het experimentele weekendschema was nog om een andere reden omstreden: de winnaar van de sprintrace kreeg in 2021 namelijk in de officiële F1-statistieken een pole-position toegekend. De snelste coureur in de kwalificatie moest voor de camera's poseren met een commercieel surrogaat: een kleine replica van een Pirelliband met daarop de holle term 'Speed King Award'. De kritiek was niet mals. "Belachelijk. Een onbegrijpelijke ingreep. Pole verdien je door met het mes tussen je tanden de allersnelste ronde van het hele weekend neer te zetten. Niet door een minirace te winnen", sneerde viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. De Aston Martin-coureur kreeg zijn zin: coureurs en teamleiders waren unaniem en vanaf nu levert de snelste tijd in de kwalificatie weer als vanouds het predikaat 'pole' op. Althans: in de F1-boeken.

Geen beker, maar een lauwerkrans: Valtteri Bottas wint de sprintrace in Brazilië, eind vorig jaar - AFP

De praktijk kan nog steeds verwarring opleveren. Immers: een coureur die op vrijdag 'pole' pakt en dus op zaterdag vanaf de eerste plek start kan de racestart verprutsen, van de baan schieten of uitvallen. Het is in theorie dus mogelijk dat Verstappen of Leclerc met een pole-position achter hun naam zondagmiddag alsnog in het middenveld of zelfs achteraan moeten starten. Rondjes om de kerk Ondanks alle kritische noten houdt de F1-top vast aan het sprintexperiment. Het is een compromis: het aantal sprintraces blijft beperkt tot drie: na Emilia-Romagna zijn er nog sprints in Oostenrijk (juli) en Brazilië (november). Er valt voor de coureurs wel meer te verzilveren. Geen drie WK-punten voor de snelste sprinter, maar acht. En: niet alleen de topdrie verdient punten, maar de topacht. Het is heel simpel en overzichtelijk: acht punten voor de winnaar, eentje voor de coureur die als achtste over de streep komt. Door meer punten toe te kennen hoopt de F1-leiding dat coureurs meer gaan aanvallen. Dat is het doel: meer actie op de baan. De F1-top schermt met een eigen rapport dat aantoont dat fans de sprintraces waarderen. Het experiment draait vooral om kijkcijfers: de marketingstrategen denken dat een minirace meer tot de verbeelding spreekt dan een paar pijlsnelle rondjes in de traditionele kwalificatiestrijd om pole-position.