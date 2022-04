Tiende UEFA-boete voor Feyenoord; totaalbedrag loopt op tot bijna half miljoen

Feyenoord moet opnieuw een flinke boete betalen aan de UEFA. De Rotterdamse club moet 70.125 euro overmaken aan de Europese voetbalbond voor ongeregeldheden rond de Conference League-wedstrijd tegen Slavia Praag in De Kuip van 7 april.

Het is al de tiende UEFA-boete voor Feyenoord in dit seizoen. Het totaalbedrag is inmiddels opgelopen tot bijna een half miljoen euro.

De UEFA heeft Feyenoord laten weten dat de straf het gevolg is van het afsteken van vuurwerk, het blokkeren van trappen en het gooien van voorwerpen door supporters.

Oproep aan Feyenoord-fans

Feyenoord bereikte via Slavia Praag de halve finales van de Conference League, waarin het volgende week in de eerste wedstrijd thuis Olympique Marseille treft. De club doet een dringend verzoek aan de supporters om te voorkomen dat de boetepot verder oploopt.

Feyenoord wijst erop dat de club nog altijd een voorwaardelijke straf boven het hoofd hangt voor een Europese uitwedstrijd zonder publiek. "Verdere ongeregeldheden kunnen leiden tot nog hogere boetes en zwaardere sancties vanuit de UEFA", aldus de club.