Feyenoord gaat niet door met bouw nieuw stadion

Feyenoord gaat niet door met het bouwproject voor een nieuw stadion aan de rand van de Maas in Rotterdam. Dat maakten algemeen directeur Dennis te Kloese en financieel directeur Pieter Smorenburg van Feyenoord vanmiddag bekend in een persconferentie. Ook twee plannen om het huidige stadion te verbouwen zijn voorlopig van de baan.

Die beslissing neemt Feyenoord naar aanleiding van een rapport waarin drie opties zijn onderzocht: nieuwbouw in de Maas en twee renovatieplannen. Geen van de drie opties blijkt op dit moment haalbaar. Na meer dan tien jaar praten over de toekomst van De Kuip en diverse andere plannen - waarvoor miljoenen zijn uitgegeven - komt het project nu voorlopig stil te liggen.

"Het is gewoon niet mogelijk, het kan gewoon niet", zei Te Kloese. "In onzekere tijden kunnen we niet een besluit nemen wat de club in moeilijk vaarwater zou brengen", zei Te Kloese. "We zitten hier in het clubbelang."

'Op voetbal richten'

"We zijn een voetbalclub en we gaan ons nu ook weer op het voetbal richten. Er kunnen denk ik wel zaken beter in de huidige Kuip. Daar gaan we eens goed naar kijken", zei de algemeen directeur.

"Natuurlijk valt De Kuip te moderniseren. We wilden graag een nieuw stadion. Maar het is echt niet haalbaar. We blijven voorlopig in De Kuip spelen. Dat moet een goede ervaring voor iedereen blijven. Maar ook grootscheeps verbouwen is niet mogelijk."

Eind vorig jaar besloot de club tot een herijking van de bouwplannen in het project Feyenoord City, nadat was gebleken dat de bouwkosten van 440 miljoen euro voor het beoogde nieuwe stadion in de Maas niet meer realistisch waren.