Tiener Kooij verrast met sprintzege in Coppi e Bartali

Het Nederlandse wielertalent Olav Kooij heeft de eerste rit in de internationale wielerweek Coppi e Bartali gewonnen.

De renner uit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, die als 18-jarige al een profcontract voor volgend jaar op zak heeft, was in de ochtendrit over bijna 100 kilometer met start en finish in Gatteo de snelste in de massasprint.

Het peloton floot op ruim 10 kilometer van de streep de eenzame Zwitserse avonturier Johan Jacobs terug. Kooij was daarop in de sprint sneller dan de Brit Ethan Hayter (Ineos) en de Duitser Phil Bauhaus (Bahrain-McLaren).