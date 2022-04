Zeven hulpverleners gewond geraakt door explosie flat Bilthoven

Bij de gasexplosie bij een appartementencomplex in Bilthoven zijn in totaal zeven mensen gewond geraakt. Het gaat om vijf brandweerlieden en twee politieagenten, heeft burgemeester Sjoerd Potters van de gemeente De Bilt gezegd.

Volgens hem is het merendeel van hen lichtgewond geraakt, een aantal anderen hebben zwaarder letsel. Het gaat dan onder meer om botbreuken. Naar omstandigheden gaat het goed met hen. Niemand van hen raakte levensbedreigend gewond.

Twee explosies

De brandweermensen waren vanochtend bij de flat na een melding van een gaslek. Voordat het gas bij het complex was afgesloten, ontstond een eerste, kleine explosie.

"Daarbij was geen reden tot paniek, er waren geen gewonden", zegt sectorcommandant Jan Hazeleger van de brandweer. Volgens hem waren bewoners van het gebouw toen al buiten.

Toen het gas wel was afgesloten, volgde een tweede explosie. Daardoor stortte een deel van het complex in. "Precies op het moment dat we toe wilden treden tot het gebouw." Een aantal brandweermensen kwam volgens Hazeleger met de schrik vrij. Een paar anderen werden door collega's uit het gebouw gehaald.

Speurhonden

Het complex telt in totaal 28 woningen, die inmiddels allemaal zijn ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een pand van woonstichting SSW In Bilthoven. De gemeente en de brandweer gaan ervan uit dat zij allemaal de nacht elders moeten doorbrengen. Momenteel wordt water, gas en elektriciteit afgesloten van het volledige gebouw.

De brandweer liet ook nog een gespecialiseerd team met speurhonden het puin doorzoeken van het deels ingestorte appartementencomplex. Er bleek niemand meer onder het puin te liggen.

Er wordt nog onderzocht of en wanneer op korte termijn bewoners terug kunnen keren. Ook wordt de stabiliteit van het gebouw nog onderzocht.

Er is veel schade te zien na de explosies: