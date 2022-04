López boekt in rit vier van de Ronde van de Alpen zijn eerste seizoenszege

Miguel Angel López heeft in de vierde rit van de Ronde van de Alpen zijn eerste zege van dit jaar geboekt. De Colombiaan van de Astana-formatie kwam zeven seconden eerder dan de Fransman Thibaut Pinot over de meet. De Spanjaard Pello Bilbao behield de leiderstrui.

De renners fietsten vanuit Villabassa 142,4 kilometer over onder meer de Kartitscher Sattel en Gailberg Sattel. De finish lag in Kals am Grossglockner niet op een bergtop, maar er moest de laatste twaalf kilometer nog wel flink worden geklommen.

Pinot ontsnapte op het steile eerste gedeelte (3 km à 10 procent) uit een groep van veertien man. De Fransman had snel een marge van dertig seconden te pakken, maar werd op een kilometer voor de finish voorbijgereden door López.

Vrijdag wordt de etappekoers afgesloten met een heuvelachtige rit rond Lienz.