Lieke Martens opnieuw geblesseerd: vier weken aan de kant door hamstringkwetsuur

Lieke Martens is opnieuw geblesseerd geraakt en komt in ieder geval de komende vier weken nog niet in actie. De aanvalster van Oranje kampt al weken met fysieke problemen en heeft nu een nieuwe blessure aan haar hamstring opgelopen.

Volgens haar club FC Barcelona raakte Martens in het revalidatieproces geblesseerd aan haar rechterdijbeen en is ze inmiddels op het veld bezig met het herstel van die nieuwe kwetsuur.

Martens mist daardoor de dubbele ontmoeting met VfL Wolfsburg in de halve finales van de Champions League. De eerste wedstrijd wordt vrijdagavond gespeeld in een uitverkocht Camp Nou. De return is volgende week zaterdag in Duitsland. De finale is op 21 mei. Of Martens dan wel inzetbaar is, is nog allerminst zeker.