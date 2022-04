Schadevergoeding aangepast aan huizenprijzen in aardbevingsgebied Groningen

De almaar stijgende huizenprijzen hebben nu ook gevolgen voor de maximale schadevergoeding die de bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen kunnen krijgen.

Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat er bij de woningen in het hele gebied standaard sprake was van 2,7 procent waardedaling. Dit onder meer vanwege het slechte imago dat aan het aardbevingsgebied kleefde. Maar het tij is gekeerd, meldt RTV Noord.

Ook de woningen in het aardbevingsgebied raken in trek, worden duurder en het imago is niet zo slecht meer. In nieuw onderzoek in opdracht van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) wordt dat in cijfers uitgedrukt: het imago-effect is gedaald van 2,7 naar 1,7 procent, soms zelfs nog lager.

Dus gaat het IMG nu de schadevergoeding aanpassen. De maximale waardedaling in de kern van het aardbevingsgebied is volgens de bestaande regeling nog 18,4 procent; dat wordt maximaal 12,2 procent per verkochte woning.

Waarom die aardbevingen in Groningen ontstaan, legt NOS op 3 in deze video uit: