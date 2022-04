Schoon en Stam trotse leiders wereldranglijst beachvolleybal: 'We zijn perfecte match'

Schoon vult aan dat ze van haar moeder heeft meegekregen dat ze zelf heel veel invloed heeft. "In plaats van dat alles heel erg om fysiek draait, zijn er heel veel aspecten in het beachvolleybal die je ook als kleine speelster kunt uitvoeren. Het is belangrijk om die voor de volle 100 procent te leveren."

Lengteverschil

En volgens Stam is het lengteverschil tussen de twee (1.92 om 1.74 meter) juist hun kracht. "Ik ben lang, sta aan het net en hou alles tegen. Raïsa is kleiner, staat achterin en is veel sneller en handiger bij een bal. Dat zijn precies de twee taken die je nodig hebt bij het beachvolleybal, dus we zijn een perfecte match, als je het mij vraagt."

Het Nederlandse duo heeft als hoofddoel deze zomer de WK in Rome, die van 10 tot 19 juni plaatsvinden. Tot die tijd willen Stam en Schoon in elk geval nog drie toernooien spelen, te beginnen met het Challenge-toernooi in Doha van 5 tot 8 mei. Daarna staan de Elite 16-toernooien van Ostrava (25 tot 29 mei) en Jurmala (1 tot 5 juni) nog op het programma.