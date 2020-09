Een maand lang mondkapjes in Duitse klas: zweven tussen regels en redelijkheid

Hij klinkt enigszins opgelucht dat hij vanaf vandaag zijn leerlingen weer volledig in het gezicht kan aankijken. "Want vermoeiend was het zeker", vertelt Michael Tölking, gymnasiumdocent in het Duitse Kleve. "Je moet je voorstellen dat er sowieso al veel geluid in zo'n leslokaal is, want de ramen staan open voor de luchtventilatie. Als zo'n mondkapje dan ook nog eens je stemgeluid dempt, moet je voortdurend hard tegen elkaar praten."

Waar de Nederlandse scholen na de zomervakantie zonder al te veel maatregelen hun deuren weer openden, stelden de meeste Duitse deelstaten het dragen van een mondkapje in delen van het schoolgebouw verplicht. Noordrijn-Westfalen, vlak over de grens met Nederland en zwaar getroffen tijdens de coronapandemie, ging zelfs een stap verder. Daar gold voor middelbare scholieren een maand lang ook een mondkapjesplicht in de klas.

Zo ook op het Stein Gymnasium in Kleve. "En dat was wennen", legt Tölking in vrijwel accentloos Nederlands uit. Hij doceert de bovenbouwleerlingen in godsdienstles, Duitse én Nederlandse taal. "Hoewel je met dat mondkapje juist minder zou hoeven nadenken over de anderhalve meter afstand, was ik toch geneigd om het zekere voor het onzekere te nemen en meer klassikale lessen te geven."

Zodat mensen niet zo dicht op elkaar zitten of van plaats moeten wisselen, legt Tölking uit. "Of dat de ontwikkeling van sommige leerlingen heeft beïnvloed, kan ik nu nog niet zeggen."