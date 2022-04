Belgische minister stopt voorlopig vanwege ernstig zieke echtgenoot

De Belgische minister Sophie Wilmès stopt voorlopig als minister van Buitenlandse Zaken in de federale regering. Dat heeft ze bekendgemaakt in een boodschap op sociale media.

Ze wil de tijd nemen voor haar gezin, nu bij haar echtgenoot een agressieve vorm van hersenkanker is vastgesteld. Wilmès en haar echtgenoot, de Australische zakenman Christopher Stone, hebben vier kinderen.

"Deze zware beproeving blijft niet zonder gevolgen voor mijn gezin en dus ook niet voor mijn rol binnen de Belgische regering", schrijft ze in haar verklaring. "Minister zijn vereist discipline, beschikbaarheid en een totale toewijding, waardoor ik niet de hulp en troost zou kunnen bieden die Christopher en onze kinderen in deze moeilijke periode nodig hebben."

'Verschrikkelijk nieuws'

Premier Alexander de Croo (Open VLD), David Clarinval en Mathieu Michel (beiden uit haar eigen partij MR) nemen tijdens haar afwezigheid haar taken over. Wanneer ze terugkeert, is nog niet duidelijk. Na de zomer zal ze de situatie opnieuw evalueren.

"Ik vind het verschrikkelijk nieuws voor Sophie, Christopher en hun kinderen", zegt premier De Croo tegen VRT Nieuws. "Op een moment als dit is tijd het meest kostbare goed, en we moeten haar die tijd echt kunnen geven. Ik spreek denk ik in naam van heel het land als ik haar veel kracht en moed toewens in wat ongetwijfeld een zeer zware periode is."

Lees in onderstaande tweet de hele verklaring van minister Wilmès.