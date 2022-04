Zeker tien doden en tientallen gewonden bij aanslagen in Afghanistan

Bij verschillende aanslagen in het noorden van Afghanistan zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond.

Een explosie bij een sjiitische moskee in de stad Mazar-e-Sharif kostte ten minste tien moskeegangers het leven. Tientallen mensen zijn gewond, volgens sommige berichten zijn dat er 32, andere bronnen noemen 40 gewonden. Terreurgroep IS heeft in een bericht op Telegram de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Bij een andere aanslag, in de stad Kunduz, zijn elf slachtoffers geteld, maar het is niet duidelijk welke van hen dood of gewond zijn. Doelwit van de aanslag was een militair voertuig, maar er zijn ook schoolkinderen onder de slachtoffers.

In de hoofdstad Kabul ging vanmorgen een bermbom af in de sjiitische wijk Dasht-e-Barchi waardoor drie mensen, onder wie een kind, gewond raakten. Die buurt is vaker het toneel van bloedige aanslagen. Vorig jaar mei kwamen er ruim 60 kinderen om het leven toen twee bommen ontploften bij hun school.

Vaak het doelwit

De sjiitische minderheid in Afghanistan is vaak het doelwit van soennitische extremistische groepen zoals IS. Deze week nog kwamen zes mensen om bij een aanslag op een school in een andere wijk van Kabul waar overwegend sjiieten wonen. Dat waren vooral kinderen.

Zeventien mensen raakten gewond: