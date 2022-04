De Ten Hag-jaren bij Ajax: meesterbrein achter succes bleef onhandig in media

Erik ten Hag is straks vierenhalf jaar trainer van Ajax geweest, als hij de deur in de Johan Cruijff Arena achter zich dichttrekt en naar Manchester United vertrekt.

In Amsterdam neemt hij in januari 2018 de taken over van Marcel Keizer en de erelijst die hij daarna opbouwt, is indrukwekkend. Twee landstitels (2019, 2021 en mogelijk ook nog dit jaar; Ajax is koploper), twee KNVB-bekers (2019, 2021), de Johan Cruijff Schaal (2019) en bovenal de fameuze halvefinaleplaats in de Champions League in 2019.

Europees indrukwekkend

Ook de manier waarop Ten Hag Ajax laat voetballen, spreekt tot de verbeelding. Aanvallend spel, vroeg druk zetten en snel de bal veroveren. Met name het spel in zijn eerste volledige seizoen bij Ajax - met de halve finale in de Champions League - is veel mensen bijgebleven.

In de knock-outfase schakelt Ajax - toen nog met Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Mathijs de Ligt - Real Madrid en Juventus op spectaculaire wijze uit. Voor het eerst sinds de midden jaren '90 - toen Ajax onder Louis van Gaal de Champions League won - telt de club weer mee met de Europese elite.

Het scheelt in de halve finale tegen Tottenham Hotspur maar enkele seconden of Ajax had zich zelfs voor de eindstrijd geplaatst.