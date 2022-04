Er zullen nog jaren vieze dieseltreinen tussen Roermond en Nijmegen. De geplande elektrificatie van de spoorlijn is uitgesteld. Er is geen bouwer te vinden die het project wil doen nu de prijzen van grondstoffen zoals staal, koper en hout enorm gestegen zijn.

"Daarom ziet ProRail geen andere mogelijkheid dan de aanbestedingsprocedure voor de elektrificatie van de Maaslijn in de huidige vorm in te trekken en deze opnieuw vorm te geven", laat de Limburgse D66-gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels weten bij 1Limburg.

In Nederland rijdt nog een aantal dieseltreinen, vooral in het noorden van het land, Gelderland en in Limburg. Gezien de milieuvervuiling maar ook door de storingsgevoeligheid wil ProRail daar eigenlijk van af. De Maaslijn was nu aan de beurt. Het spoorwegtraject tussen Roermond en Nijmegen zou volgens de planning voor eind december 2024 worden geëlektrificeerd en gedeeltelijk verdubbeld.

Uitstel, geen afstel

Het hele project wordt nu op de lange baan geschoven. Anderhalve week geleden maakte staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur al bekend dat de beoogde einddatum van eind 2024 niet meer haalbaar was. Daar komt nu de intrekking van de aanbesteding bovenop.

Aannemers vinden de risico's in tijd en geld op dit moment te groot en dus onverantwoord, aldus Van Gaans. Tijdens de coronapandemie stegen de prijzen van de grondstoffen al, door de oorlog in Oekraïne zijn ze nog verder gestegen.

Uitstel betekent geen afstel, benadrukt de Limburgse gedeputeerde. In juni komen alle betrokken partijen weer bij elkaar om de situatie te bespreken. ProRail gaat ook door met "overige werkzaamheden", zoals grondverwerving.

Voor de passagiers is het slecht nieuws. "Samen met de andere partners betreuren wij het ten zeerste dat de reizigers van de Maaslijn langer moeten wachten op de benodigde verbetering. Tegelijk willen we transparant en realistisch blijven over de verwachtingen", zegt gedeputeerde Van Gaans.