Ten Hag stapt na dit seizoen over van Ajax naar Manchester United

Na weken van geruchten is het nu officieel: Erik ten Hag vertrekt na dit seizoen bij Ajax en wordt trainer van Manchester United, zo hebben beide clubs bevestigd. Hij is na Louis van Gaal de tweede Nederlandse trainer van de Engelse grootmacht.

De 52-jarige Ten Hag is bij United de opvolger van Ralf Rangnick, die nog wel twee jaar als adviseur bij de club betrokken blijft. De Nederlander heeft een contract getekend tot medio 2025, met een optie voor nog een jaar.

"Ik ben blij dat het nu rond is en officieel bekend. Duidelijkheid is belangrijk", zegt Ten Hag in een persverklaring. "Maar voor mij telt nu maar één ding en dat zijn de laatste vijf wedstrijden met Ajax. Ik wil hier op een positieve manier eindigen, door kampioen te worden."

Manchester United, de Engelse recordkampioen met twintig landstitels, presteert al jaren ondermaats. De laatste landstitel stamt uit 2013, toen Sir Alex Ferguson aan het roer stond. Onder diens opvolgers David Moyes, Van Gaal, José Mourinho en Ole Gunnar Solskjaer bleven grote successen uit.

'Onder de indruk van Ten Hag'

Directeur John Murtough van Manchester United zegt dat Ten Hag zich de afgelopen vier jaar bij Ajax heeft bewezen als "een van de opwindendste en succesvolste coaches van Europa, bekend vanwege zijn attractieve, aanvallende voetbal en zijn toewijding aan de jeugd".

"In onze gesprekken met Erik waren we diep onder de indruk van zijn langetermijnvisie en zijn vastberadenheid om Manchester United terug te brengen naar het niveau waarop we willen strijden", aldus Murtough.

Het is nog onbekend wie Ten Hag meeneemt als assistent-trainer naar Manchester. Gisteren zong de naam van Mitchell van der Gaag rond, maar daarover is door United nog niets gecommuniceerd.

Europese top

Ten Hag is vierenhalf jaar trainer geweest van Ajax. Hij leidde de club naar twee landstitels en twee KNVB-bekers. Dit seizoen verloor Ajax de bekerfinale van PSV. In de eredivisie liggen de Amsterdammers nog wel op koers voor titelprolongatie.

Bovendien wist Ten Hag Ajax weer terug te leiden naar de Europese (sub)top. In het seizoen 2018/2019 miste de ploeg op een haar de finale van de Champions League.