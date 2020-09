Interview Svetlana Tichanovskaja: 'Dankzij het volk ben ik verdergegaan'

Nieuwsuur sprak met Svetlana Tichanovskaja - Nieuwsuur

Ze is de vrouw die het opneemt tegen dictator Alexander Loekasjenko en het gezicht van de Wit-Russische oppositie: Svetlana Tichanovskaja. Terwijl in eigen land meer en meer betogers de straat op gaan, zit zij inmiddels noodgedwongen in buurland Litouwen. Van daaruit probeert ze haar strijd tegen Loekasjenko voort te zetten. Ondertussen kijkt ze vol ongeloof naar het gewelddadige optreden van de Wit-Russische politie tegen haar volk. Nieuwsuur-verslaggever Gert-Jan Dennekamp zocht haar op in Litouwen. Hoe is het met u? Dank u wel. Ik ben nu bij mijn kinderen en dat is het grootste geluk voor een moeder. Maar ik leef wel mee met Wit-Rusland. Mijn hart is bij hen. Ik vind het erg jammer dat ik niet de atmosfeer mee kan voelen zoals die nu is onder de mensen wanneer ze de straat op gaan om te demonstreren. Hebt u de beelden van zondagavond gezien met al die mensen op straat? Heel veel mensen komen de straat op. Onze mensen hebben zich verenigd. Ze komen de straat op om te strijden voor hun rechten, de vrijheid om te spreken en de president te kiezen die zij willen. En natuurlijk protesteren ze ook tegen het geweld. Bent u trots? Natuurlijk. Ik ben enorm trots. We hebben zo lang geslapen en nu zijn we eindelijk wakker geworden. We begrijpen dat we in zo'n land met zo'n regering niet langer kunnen leven. Z moeten onze rechten respecteren, zoals in normale landen. Maar tegelijkertijd maak ik me zorgen over wat er allemaal gebeurt. Omdat de regering doorgaat met angst aanjagen, het geweld niet staakt, mensen op blijft pakken - gewoon mensen die naar buiten zijn gekomen om 'nee' te zeggen, nee tegen de huidige regering. We hebben een foto gezien van Loekasjenko met een geweer. Wat laat dat zien? Dat is al de tweede keer dat hij een geweer toont. Ik denk dat hij erg bang is en in verwarring. Hij ziet dat de mensen hem verder niet meer willen zien als president van hun land. Het is een soort zelfbescherming. Misschien wil hij laten zien: ik heb een geweer dus ik ben sterk.

Maakt u zich zorgen om de mensen? Want een aantal van hen is gearresteerd, geslagen, er zijn mensen omgekomen. Ik maak me heel grote zorgen, want we hadden nooit verwacht dat zich in Wit-Rusland zo'n genocide zou afspelen. Dat er mensen geslagen worden tot ze halfdood zijn en zelfs tot ze dood zijn. En nog steeds zijn er veel mensen in de gevangenis, ook politieke gevangenen. Zeventig mensen zijn vermist. De familie weet niet waar ze zijn. Dat is een verschrikkelijke situatie. Onze mensen zullen niet vergeven en vergeten wat er is gebeurd. De politie en de ME zijn dat lokale jongens? Begrijpt u waarom ze zo reageren? Ik heb tot het laatste moment niet willen geloven dat het Wit-Russische ordetroepen zijn. Dat de Wit-Russische ME zoiets kon doen. We zijn vredelievende mensen. En zoveel wreedheid van Wit-Russen had ik niet verwacht. Het is op geen enkele manier te rechtvaardigen door te zeggen dat ze een bevel uitvoeren. Natuurlijk was het een misdadig bevel en ze hebben een misdaad begaan. De verantwoordelijkheid ervoor ligt bij elk van die ME-leden die mensen half dood hebben geslagen.

Mensen blijven toch de straat op gaan. Hebt u hen hoop gegeven? Voelt dat alsof dat ook uw zaak is? Natuurlijk is dat mijn zaak, want ik ben één van hen. Ik kan fysiek niet bij hen zijn, maar met heel mijn hart en ziel ben ik bij hen. De mensen gaan de straat op voor een nieuw, vrij Wit-Rusland. Ze gaan niet de straat op voor één bepaald persoon. Bijvoorbeeld voor Svetlana Tichanvoskaja. Ik ben een symbool, maar zij gaan de straat op voor hun toekomst, tegen een bepaald persoon. Ik heb u dat vaak zo horen zeggen, maar er zijn ook mensen die uw bijeenkomsten bezochten, die u persoonlijk hebben gesteund. Zij willen dat u president wordt. Ja, maar ik had een programma waarbij ik niet zou meestrijden voor het toekomstige presidentschap. Ik ben een soort tussenschakel op de weg naar nieuwe, transparante verkiezingen. Ze hebben op mij gestemd als symbool van hoop, dat alles zal veranderen. U hebt hen die hoop gegeven. Ja, dat heb ik gegeven en zij hebben mij hoop gegeven. Dankzij hen ben ik verdergegaan. De mensen hebben mij geïnspireerd en ik inspireer hen. Wie kwam er met het idee dat u zou meedoen aan de presidentsverkiezingen? Was dat uw idee of van uw man? Het was mijn besluit. Mijn echtgenoot zat in de gevangenis toen ik die beslissing nam. Ik heb met niemand overlegd. Ik wilde gewoon mijn man steunen. En het is gegaan zoals het is gegaan. Maar uw man is toch begonnen met de handtekeningcampagne voor u? Mijn man wilde meedoen aan de verkiezingen, maar omdat hij in de cel zat hebben ze zijn registratie niet geaccepteerd. Zijn handtekening ontbrak. Om mijn echtgenoot te steunen heb ik de papieren namens hem ingeleverd. En mij hebben ze geregistreerd. En toen mijn man werd vrijgelaten, heeft hij de campagne voor het verzamelen van handtekeningen geleid. Niet lang, want hij werd opnieuw opgepakt en weer vastgezet. Ik heb dus nooit met hem besproken wat ik dan zou moeten doen. Hij hield zich met politiek bezig, ik zat thuis. Ik steunde hem natuurlijk wel, maar het besluit dat ik mee zou doen aan de verkiezingen, daar hebben we het nooit over gehad. U dacht dat dat niet nodig was? Ja, hij wilde immers meedoen aan de verkiezingen. En hem hebben ze niet geregistreerd en ik begreep hoe belangrijk dat voor hem was. En omdat ik heel erg van hem hou, moest ik hem toch op 1 of andere manier steunen. En gedurende één avond besloot ik dat ik hem op zo'n manier kon steunen. Uw man was voor een boycot van de verkiezingen. Ja, in het begin was zijn strategie. Er zijn geen eerlijke verkiezingen in het land en de enige manier om te bewijzen dat de verkiezingen gefalsificeerd worden, is een boycot van de verkiezingen. Dan vinden ze gewoon niet plaats. Dat heeft hij altijd zo gezegd. Maar het is zo gelopen dat we een ander besluit hebben genomen. En waarom? Omdat we zagen dat wij in de meerderheid waren. We begrepen dat Loekasjenko alle vertrouwen van de mensen had verspeeld. De keuze was simpel: voor of tegen. We zagen dat de meerderheid tegen hem zou stemmen. Daar waren we van overtuigd. Daarom besloten we dat er toch verkiezingen nodig waren en hebben we alle energie gestoken in de campagne om te bewijzen dat de verkiezingen corrupt waren. En dat is ons natuurlijk ten dele gelukt. De mensen hadden daar helemaal geen bewijs voor nodig. Ze hebben de rijen mensen gezien bij de stembureaus en de mensen weten op wie ze gestemd hebben. Het was vermoedelijk ook de eerste keer dat de oppositie zich verenigd heeft. Dat waren drie vrouwen die dat deden. Hadden de drie mannen het ook gekund? Eerlijk gezegd denk ik dat drie mannen zich niet verenigd zouden hebben. Vrouwen zijn onderling toegeeflijker en we begrepen dat we een doel hadden. Het was makkelijker voor ons om tot afspraken te komen. Dat is heel snel gelukt. Maar het is puur toeval geweest dat het drie vrouwen waren, dat er achter elke man ook een vrouw stond. Dat we hun plek konden innemen en dat we tot afspraken konden komen. En de kiezer achter ons konden krijgen. Op meetings zei u altijd dat u daar niet wilde staan, maar dat uw man daar hoorde te staan. Maar ik heb ook van mensen op die meeting gehoord dat ze zeiden: wij vertrouwen u. Wat betekende dat voor u? Voor mij is Sergej Tichanovski een held. Mijn held. Hij is dit alles begonnen. Zonder hem zou dit niet gebeurd zijn. Mensen geloofden in hem. Zoals ze ook in andere kandidaten geloofden. Maar mijn keuze om de plaats van mijn man in te nemen heeft mensen erg geïnspireerd. Toen ze zagen dat er in ons gezin zo'n steun voor elkaar was, dat het een voor allen, en allen voor een was, toen begrepen ze dat het ook in ons land zo zou kunnen zijn. We zijn nu een verenigd volk. We helpen elkaar en alleen samen kunnen we zorgen dat we een goed leven opbouwen in dit land.

