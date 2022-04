Gasexplosies in Bilthovense flat, vier brandweerlieden gewond

In Bilthoven is een deel van een appartementencomplex ingestort bij een gasexplosie. Een deel van de gevel en enkele vloeren zijn verwoest. Daarbij zijn vier brandweermensen gewond geraakt.

Vanochtend kwam een melding binnen over een gaslek na werkzaamheden aan het riool, waarna acht woningen werden ontruimd. Enkele momenten later was er een kleine explosie. Na de ontruiming was er een tweede, zwaardere explosie. Daar zijn de vier brandweermensen gewond bij geraakt.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Op dit moment wordt geprobeerd om het beschadigde gedeelte van de flat te stabiliseren om verdere instorting te voorkomen.

Inmiddels is het hele appartementencomplex ontruimd. Toeschouwers worden op afstand gehouden.