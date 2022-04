Ferrari legt Formule 1-coureur Sainz vast tot en met 2024

Luttele dagen voor de Grote Prijs van Emilia-Romagna op het circuit van Imola heeft Ferrari bekendgemaakt het contract van Formule 1-coureur Carlos Sainz junior te hebben verlengd. De 27-jarige Spanjaard is nu tot en met 2024 verbonden aan het Italiaanse raceteam, dat zo sterk aan het nieuwe seizoen begonnen is.

Sainz is bezig aan zijn tweede jaar bij Ferrari. Vorig seizoen eindigde hij - met vier podiumplaatsen - als vijfde in de WK-stand, nu staat hij ondanks pech in Australië derde na drie races. Hij werd tweede in Bahrein en derde in Saudi-Arabië. De ranglijst wordt aangevoerd door zijn teamgenoot Charles Leclerc, die al eerder een verbintenis tot en met 2024 tekende.