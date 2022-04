Reus van Rotterdam wilde eigenlijk een gewone jongen zijn

Van hemzelf had het niet gehoeven, maar Rigardus 'Rijn' Rijnhout was een opmerkelijke verschijning. Niet zo gek, voor wie zich bedenkt dat de Reus van Rotterdam 237 centimeter mat, 230 kilo woog en schoenmaat 62 droeg. Vandaag zou Rijnhout honderd jaar oud zijn geworden.

"Rigardus wilde eigenlijk gewoon een normale jongen zijn", zegt wetenschapsjournalist Jaco Berveling bij Rijnmond. "Maar hij was een opvallend figuur en kon geen stap buiten de deur doen zonder opgemerkt te worden. Daar heeft hij echt last van gehad."

Rigardus Rijnhout, door vrienden en familie liefkozend Rijn genoemd, werd op 21 april 1922 geboren. In zijn puberteit ontwikkelde hij een stoornis, die er toe leidde dat hij niet meer stopte met groeien. Een financieel zware last voor zijn arme familie. Rijns kleding moest speciaal op maat worden gemaakt, net als zijn fiets. Als hij auto wilde rijden, moest hij die vanaf de achterbank besturen. In de oorlog kreeg Rijn dubbele voedselbonnen.

2 meter en 37 centimeter is veel, maar Rijnhout was niet de langste mens van Nederland. Dat was met 2 meter 42 Albert Kramer, de Reus van Amsterdam. Toen Rijn werd geboren, was de 24-jarige Kramer al een beroemdheid in zowel binnen- als buitenland. "Hij kwam op zijn negentiende in een tijdschrift te staan en werd ontdekt door een impresario. Die nam hem mee naar Berlijn en de Verenigde Staten", aldus Berveling, die een boek schreef over wat hij 'Nederlandse wondermensen' noemt.

Boze buitenwereld

Het contrast kon niet groter zijn. Kramer reisde de hele wereld over en leek te genieten van de aandacht voor zijn indrukwekkende gestalte. Rijnhout bleef in Rotterdam, maar werd doelwit van pesterijen. "Hij is meerdere keren geïnterviewd en iedere keer werd weer duidelijk dat hij er veel onder te lijden had", vertelt Berveling. Rijnhouts familie deed zijn best om hem te beschermen; zijn ouders hielden journalisten op afstand.

Na de lagere school volgde Rijnhout een opleiding aan de ambachtsschool, maar vast werk kreeg hij niet. Geregeld reisde hij met zijn werkloze vader jaarmarkten en andere evenementen af om ansichtkaarten van zichzelf te verkopen. Ook deed hij dienst als rondfietsend reclamebord voor een lokale fietsenmaker.

De twee reuzen ontmoetten elkaar toen Kramer in het ziekenhuis lag en vervanging nodig had voor een show in Londen. Kramer had een komische act met zijn zwager, een zwakbegaafde man met dwerggroei genaamd Seppetoni. Rijnhout verving Kramer slechts voor een korte periode, terwijl de Amsterdamse reus herstelde. Toen hij weer beter was, ging Rijnhout terug naar Rotterdam. Van vriendschap kwam het niet. De twee lijken in de jaren daarna nauwelijks contact te hebben gehad.

De reus kan niet meer lopen

In 1954 maakte Rijnhout een ongelukkige val met zijn fiets. Een bestelbus was nodig om hem naar huis te brengen. Door de val kon hij niet meer lopen en was hij aan een rolstoel gekluisterd. Ook raakte hij deels verlamd. Zijn laatste jaren sleet hij weer met het verkopen van ansichtkaarten met achterop de boodschap: 'De Reus kan niet meer lopen, daarom maar ansichtkaarten verkopen.'

Rijnhouts gezondheid holde snel achteruit. Toen hij in 1958 ernstig ziek werd, moest hij door de brandweer met een hijskraan uit huis worden getakeld. Hij werd overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Daar werd ook vastgesteld dat Rijn een hypofysetumor had en dat dat de oorzaak was van zijn reuzengroei.