De ontknoping in de eredivisie komt eraan: welke club eindigt waar?

Het is bijna mei en dus breekt de beslissende fase van de eredivisie aan. Met nog vijf speelrondes te gaan staat er voor bijna alle clubs nog iets op het spel. Welke club wordt kampioen, hoe worden de Europese tickets verdeeld en wie degradeert? De titelstrijd: Ajax leidt, PSV loert Het verschil tussen koploper Ajax en achtervolger PSV bedraagt vier punten. Dat is een behoorlijk gat, maar gezien de vorm waarin Ajax verkeert, is een nieuwe landstitel absoluut nog geen zekerheid. De Amsterdammers wonnen hun competitiewedstrijden de laatste weken met de grootst mogelijke moeite en liepen afgelopen weekend een deuk in het zelfvertrouwen op, toen PSV in de bekerfinale met 2-1 te sterk was.

De huidige stand in de eredivisie - NOS

Op het eerste gezicht heeft Ajax bovendien een iets zwaarder programma dan PSV, met onder meer nog uitwedstrijden tegen de subtoppers AZ en - op de laatste speeldag - Vitesse. PSV moet nog naar Feyenoord, maar treft verder alleen clubs die nu in het rechterrijtje staan. Niet geheel ondenkbaar: in het geval dat de titelrivalen in punten gelijk eindigen, is het doelsaldo doorslaggevend. Dat is ruimschoots in het voordeel van Ajax, met +70 tegenover +39 voor PSV. Bekijk hieronder het resterende programma van Ajax en PSV:

Waar de nummers één en twee beslag leggen op de toegangsbewijzen voor de Champions League (een direct ticket voor de kampioen en een plaats in de derde voorronde voor de runner-up), gaat de nummer drie van de eredivisie komend seizoen naar de play-offronde van de Europa League. De play-offs: wie gaat Europa in? Op dit moment is Feyenoord derde. De Rotterdammers hebben drie punten meer dan FC Twente, dat vierde staat en daarmee op koers ligt voor deelname aan de derde voorronde van de Conference League. Het laatste Europese ticket geeft toegang tot de tweede voorronde van de Conference League, die al op 21 juli van start gaat. Het is de inzet van de play-offs, die na het reguliere seizoen worden afgewerkt door de nummers vijf tot en met acht.

De ontknoping bij de NOS Uiteraard doet de NOS op alle platforms uitgebreid verslag van de laatste speelrondes in de eredivisie. Op alle speeldagen is er een liveblog op NOS.nl en een liveverslag in de uitzendingen van Langs de Lijn op NPO Radio 1. Beelden van de wedstrijden komen direct na afloop online en uitgebreide samenvattingen zijn 's avonds te zien in Studio Sport op NPO 1.

Dat Vitesse (zesde) en FC Utrecht (zevende) aan de play-offs deel gaan nemen, is eigenlijk wel zeker. AZ (vijfde) hoopt het toetje nog af te kunnen slaan door FC Twente en/of Feyenoord in de komende weken te passeren. In de strijd om plaats acht is nog veel mogelijk. FC Groningen heeft de beste papieren, maar Go Ahead Eagles, NEC, sc Heerenveen en SC Cambuur zitten de ploeg van trainer Danny Buijs op de hielen. De strijd tegen degradatie: kleine verschillen Afgelopen week verzekerde FC Emmen zich - na een jaar afwezigheid - van een terugkeer naar de eredivisie. Ook FC Volendam, de huidige nummer twee in de Keuken Kampioen Divisie, is op weg om komend seizoen weer mee te doen op het hoogste niveau. Tegenover de promotie van beide eerstedivisieclubs staat de onvermijdelijke degradatie van de nummer zeventien en achttien van de eredivisie. En dus staan vooralsnog alle seinen op rood voor PEC Zwolle en Willem II, die met 23 punten onderaan staan. Bekijk hieronder het resterende programma van de staartclubs in de eredivisie: