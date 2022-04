Ook Tweede Kamer wil dat drones worden bewapend

De Tweede Kamer wil dat de onbemande drones van de krijgsmacht met wapens worden uitgerust. Gisteren pleitte Commandant der Strijdkrachten Eichelsheim daar ook al voor. In Nieuwsuur noemde hij het "in deze fase logisch, naar de toekomst toe" de drones te bewapenen.

Sinds kort heeft Nederland vier MQ-9 Reaper-drones. Gisteren maakte een ervan zijn eerste trainingsvlucht. Dat gebeurde vanaf Curaçao. De drone kan langdurig observeren, zowel boven land als zee, maar is niet bewapend.

Sinds invasie denken veranderd

Een Kamermeerderheid van in elk geval de regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie en de oppositiepartijen PVV, SGP en JA21 is het eens met Eichelsheim. Eerder zag de Kamer er weinig in. Veel Kamerleden vroegen zich af of het wel ethisch verantwoord is om vanuit Nederland raketten af te schieten naar een heel ander deel van de wereld, zoals met de drones mogelijk is.

Maar door de Russische invasie in Oekraïne is het denken in de Kamer hierover veranderd. Het kabinet beslist later of de drones inderdaad met wapens worden uitgerust.