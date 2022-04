Arrestaties voor grote cocaïnevangst, politie vindt 3 miljoen cash

Het onderzoek begon na de vondst van 16.000 kilo cocaïne in de haven van Hamburg in februari vorig jaar. De drugs zaten verstopt in drie containers met blikken plamuur uit Paraguay.

Daarna kreeg de politie zicht op een transport dat nog onderweg was naar Antwerpen. In deze haven onderschepte de douane anderhalve week later nog eens 7000 kilo cocaïne. De totale waarde van de drugs was 600 miljoen euro.

Na de twee vangsten werd al een 28-jarige man uit Vlaardingen aangehouden. Zijn naam stond op de vrachtbrieven bij de containers. Hij is inmiddels veroordeeld tot 4,5 jaar cel.

Vervolgens is de politie verder gaan graven in de miljoenen berichten van de gekraakte dienst Sky ECC. Criminelen gebruikten deze berichtenservice om versleuteld te communiceren. Volgens de politie is het zo gelukt om andere betrokkenen te identificeren.

Logistiek

Volgens de politie zijn niet alleen de vermoedelijke organisatoren van de drugstransporten aangehouden, maar ook investeerders en mensen die hielpen met de logistieke kant van de smokkel.

De groep maakte volgens de politie gebruik van gekloonde containers, zodat het leek alsof er goederen werden vervoerd van bonafide bedrijven. Zo probeerden de verdachten transporteurs, expediteurs en de douane om de tuin te leiden.