Opnieuw vogelgriep bij bedrijf in Lunteren, 145.000 dieren geruimd

In het Gelderse Lunteren is opnieuw een bedrijf getroffen door vogelgriep, dit keer een eendenbedrijf. Naast de 3000 eenden, worden ook zeven pluimveebedrijven preventief geruimd die binnen een kilometer van het besmette bedrijf liggen. In totaal worden 145.370 dieren gedood.

Het gaat om een zogenoemde hoog pathogene virusvariant van de vogelgriep (H5), een zeer besmettelijke en dodelijke variant.

Binnen drie kilometer rond het besmette eendenbedrijf liggen nog 32 andere pluimveebedrijven die de NVWA screent op vogelgriep. In de 10-kilometerzone liggen nog eens 254 pluimveebedrijven. In die zone geldt per direct een vervoersverbod, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Een groot deel van de bedrijven ligt in de zone waar al een vervoersverbod gold vanwege eerdere besmettingen. Gisteren werden twee pluimveebedrijven in Lunteren met ongeveer 280.000 kippen geruimd, evenals de dieren op vijf pluimveebedrijven in de buurt.

Risico voor mensen

Er is al maanden vogelgriep in ons land. Er gelden landelijke maatregelen, zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Daaronder vallen hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Ook de landelijke ophok- en afschermplicht blijft van kracht.

Minister Staghouwer onderzoekt of er extra maatregelen nodig zijn om verdere verspreiding te beperken. Er bestaat altijd het risico dat vogelgriep ook mensen ziek maakt, maar bij de golf van de afgelopen maanden is dat niet gebeurd. De NVWA raadt wel aan om maatregelen te nemen en beschermende kleding te dragen in de buurt van besmette dieren.