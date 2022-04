Dodental tropische storm Megi op Filipijnen loopt op naar 224

Het dodental van de tropische storm Megi op de Filipijnen is gestegen naar 224. Ook zijn nog 140 mensen vermist.

Megi, de eerste tropische storm van het jaar, kwam tien dagen geleden aan land aan de oostkust en veroorzaakte aardverschuivingen en zware overstromingen in het midden van de eilandengroep. Meer dan twee miljoen mensen in 30 provincies werden getroffen door de storm en ruim 200.000 burgers moesten een veilig heenkomen zoeken in evacuatiecentra.

De meeste slachtoffers vielen in de provincie Leyte, bijna 600 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Manilla. Hier werden tientallen huizen verzwolgen bij aardverschuivingen en er waren zware overstromingen.

Bodem onstabiel

De autoriteiten hebben de zoektocht naar vermiste personen tijdelijk stilgelegd vanwege het grote gevaar voor de hulpdiensten. De bodem is erg onstabiel en er is gevaar voor nieuwe aardverschuivingen.

De Filipijnen worden ieder jaar getroffen door gemiddeld 20 tropische stormen. De ergste storm tot nu toe, Haiyan, kostte in november 2013 aan meer dan 6300 mensen het leven.