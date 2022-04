Abortusbuddy loopt even mee, om demonstranten weg te houden

Binnenkort hoeven vrouwen in Utrecht niet meer in hun eentje naar een abortuskliniek. Ze kunnen gezelschap krijgen van een abortusbuddy, om zo te voorkomen dat ze last hebben van anti-abortusdemonstranten.

"Niet iedereen kan iemand meenemen naar een kliniek en daarom kan een abortusbuddy fijn zijn als bescherming", zegt Djoeke Gerding bij RTV Utrecht.

Gerding is voorzitter van de Stichting Samen naar de kliniek, die ook al abortusbuddy's laat meelopen in Den Haag en Rotterdam.

Bij abortusklinieken wordt soms luidkeels gedemonstreerd, meestal door betogers van de stichting Schreeuw om Leven, een christelijke pro-life organisatie. Daarbij gaat het er soms hard aan toe. "Toen ik aankwam met de fiets begon een demonstrant te schreeuwen dat ik een moordenaar was", zegt een vrouw bij BOOS. Een andere vrouw werd geconfronteerd met een poster met een volgroeid embryo daarop.

Bufferzone bij klinieken

Tal van steden hebben een bufferzone ingesteld bij abortusklinieken. Zo willen ze voorkomen dat betogers te dichtbij komen en vrouwen zich geïntimideerd voelen.

Ook bij abortuskliniek Het Vrelinghuis in Utrecht is zo'n bufferzone. "Maar er staan vaak mensen bij de bushalte te wachten", zegt Gerding. "Het is lastig te handhaven als er een persoon op iemand afstapt met de vraag wat ze gaan doen."

"Niet iedereen kan een familielid of vriend meenemen, of kan het überhaupt aan andere mensen vertellen. Ook om de eenzaamheid tegen te gaan, hebben wij deze stichting in het leven geroepen", vervolgt Gerding.

Vervelende ervaring

Ze benadrukt dat niemand 'zomaar' een abortus ondergaat. "Het is heel belangrijk dat het kan, maar het is een heftige ingreep in iemands leven. Als je daar bent en ook nog bij de deur wordt bejegend of ondervraagd waarom je dat doet, is dat een vervelende ervaring. Dat proberen wij zo tegen te gaan."

Niet iedereen kan zomaar buddy worden en aan de slag gaan. "We selecteren op mensen met een verklaring van goed gedrag VOG. Ze moeten binnen een straal van vijf kilometer van de kliniek wonen en flexibel inzetbaar zijn", aldus Gerding.

De Tweede Kamer besloot onlangs dat de wettelijke bedenktermijn bij abortus van tafel gaat. Nu moeten vrouwen na een eerste besluit tot abortus nog vijf dagen wachten voordat naar een kliniek mogen. "Betuttelend, te rigide en onnodig belastend voor veel vrouwen", oordeelde een meerderheid in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met het besluit.