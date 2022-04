De aanstaande renovatie van United: 'Ideeën van Ten Hag moeten leidend zijn'

Manchester United is natuurlijk een klinkende naam. De club spreekt nog steeds in alle delen van de wereld tot de verbeelding. Op elk continent lopen er ontelbare fans rond in de rode shirts van de Mancunians. En ook gekeken naar de jaaromzet behoort United nog steeds tot de absolute elite. Maar prijzen won de club al jaren niet. En dat is volgens insiders geen toeval. Er is iets structureel mis bij Manchester United. Er staat Erik ten Hag een enorme klus te wachten als hij er komende zomer aan de slag gaat. 'Er moet iets grondig veranderen' De waarschuwingen aan het adres van de huidige Ajax-trainer zijn niet van de lucht. Onlangs raadde bondscoach Louis van Gaal hem al publiekelijk af om voor United te kiezen "omdat het geen voetbalclub is, maar een commerciële club." Ook Ralf Rangnick, die na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer is aangesteld om het huidige seizoen tot een redelijk einde te brengen, spreekt over diepgewortelde problemen en de noodzaak om serieuze veranderingen door te voeren. "De selectie moet grondig verbouwd worden. Er zullen zeker tien nieuwe spelers moeten komen", aldus Rangnick. Hij wijst er bovendien op dat de club de laatste jaren juist in het aantrekken van spelers gefaald heeft. "Het doen van goede aankopen is geen rocket science. Maar je moet wel weten wat je zoekt. Het is duidelijk wat er moet veranderen."

United-coach Rangnick: "Beschamend, teleurstellend, misschien wel vernederend' - NOS

De voormalige Schotse internationals Don Hutchison en James McFadden hoorden als analisten bij Radio5Live deze analyse aan en zij begrepen direct wat Rangnick bedoelde. "De manager moet het transferbeleid bepalen. Natuurlijk alles in overleg, maar Ten Hag moet het laatste woord hebben", aldus Hutchison. McFadden: "Het is te vaak gebeurd dat er spelers zijn gehaald alleen maar om andere clubs dwars te zitten. Dat heeft geen zin. De ideeën van Ten Hag moeten leidend zijn." Hutchison: "De aankoop van Donny van de Beek is veelzeggend. Die hebben ze gehaald omdat hij briljant speelde bij Ajax, maar ze hadden geen idee hoe hem te gebruiken. Exact hetzelfde met Jadon Sancho. Ze zouden spelers moeten halen die in de plannen passen."

Quote Ten Hag is in de positie om eisen te stellen. Phil McNulty, chef voetbal BBC

Een heldere analyse, maar hoe realistisch is het dat Ten Hag de volledige zeggenschap krijgt over de reorganisatie die moet worden doorgevoerd? Zelfs voorgangers met een grotere reputatie als Van Gaal en José Mourinho kregen dat niet voor elkaar. Machtige positie Ten Hag Phil McNulty, chef voetbal van de BBC, denkt dat Ten Hag in de positie is om eisen te stellen. "Hij moet alleen zijn handtekening zetten als hij de toezegging krijgt dat hij het laatste woord heeft over de aankopen." "En dat kan hij bedingen. De club wil hem heel graag hebben en iedereen heeft nu wel gezien wat er gebeurt als je de manager die zeggenschap niet geeft. Het is wat dat betreft veelzeggend dat United woensdag afscheid heeft genomen van de twee hoofdscouts." Daarnaast zal Ten Hag, zo meent McNulty, ook minder gehinderd worden door de commerciële belangen dan zijn voorgangers. "De schok over hoe de club in verval is geraakt is zo groot, dat iedereen binnen de club nu snapt dat bepaalde obstakels uit de weg zullen moeten worden genomen. Dat brengt Ten Hag in een machtige positie."

