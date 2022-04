Vertrouwen in economie was nog nooit zo laag

Consumenten zijn pessimistischer dan ooit over de economie. Ze zijn somber over de economische situatie het komende jaar en vinden het een slechte tijd om grote aankopen te doen. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek dat sinds 1986 maandelijks het consumentenvertrouwen meet.

Het vertrouwen daalt sinds september, toen de inflatie verder begon op te lopen. Sinds de oorlog in Oekraïne stijgt de inflatie nog harder en tegelijkertijd daalt het vertrouwen van consumenten.

Het cijfer dat het vertrouwen aangeeft, staat nu op -48 tegenover -39 een maand eerder. Dat geeft aan dat er veel meer mensen somber zijn over de economie dan dat er mensen zijn die optimistisch zijn. Het vertrouwen is aanzienlijk lager dan tijdens de lockdowns in de coronacrisis.

Toch meer uitgegeven

Het consumentenvertrouwen is een belangrijke indicatie van hoe de economie het de komende tijd gaat doen. Als consumenten zeggen weinig vertrouwen te hebben, kan dat betekenen dat er minder zal worden gekocht en bedrijven minder kunnen groeien.

Vooralsnog geven consumenten juist meer uit dan een jaar geleden. In februari werd 14 procent meer uitgegeven dan in 2021. In die groei zit ook nog een corona-effect. In diezelfde maand een jaar geleden golden er coronamaatregelen waardoor bijvoorbeeld restaurants en cafés gesloten moesten blijven. In vergelijking met 2 jaar eerder gaven consumenten 0,4 procent meer uit.

Met de werkgelegenheid gaat het nog altijd bijzonder goed. De afgelopen maanden waren steeds minder mensen werkloos. Het werkloosheidspercentage kwam in maart uit op 3,3 procent en dat is ver onder het gemiddelde van de afgelopen decennia.