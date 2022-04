Lavreysen haalt alweer 80 kilometer per uur: 'En het kan nog sneller'

Er is om te beginnen een nieuwe bondscoach, de Duitser René Wolff. Hij nam het stokje op 1 februari over van Hugo Haak, met wie Lavreysen in vijf jaar tijd alles won wat er te winnen viel.

Het was het laatste avondje ontspanning voordat het nieuwe sprintseizoen serieuze vormen aanneemt. De volgende dag vloog Lavreysen naar Glasgow, waar donderdag Nations Cup-wedstrijden op het programma staan, de eerste voor Nederland in drie jaar tijd.

Hij zat zondagavond nog in De Kuip, geflankeerd door Sven Kramer en handbalster Tess Wester. Voor hem bevond zich een vak met PSV-prominenten. Maar om te zeggen dat Harrie Lavreysen, sinds vorig jaar tweevoudig olympisch kampioen, ook fan is van de Eindhovense club? Dat gaat te ver.

Shanne Braspennincx, olympisch kampioen op de keirin, stroomt pas in Cali weer in na een periode afwezigheid.

Bij de vrouwen doet René Wolff een beroep op Laurine van Riessen en Steffie van der Peet, beiden in goeden doen in Gent afgelopen weekeinde, Kyra Lamberink en Hetty van de Wouw.

Harrie Lavreysen rijdt naast de teamsprint op donderdag ook de keirin (zaterdag) en de individuele sprint (zondag). Samenvattingen daarvan zijn te zien in uitzendingen op NPO 1, op NOS.nl en in de NOS-app.

Het zorgt ervoor dat Lavreysen de eerste officiele teamsprint van 2022 zal rijden met Sam Ligtlee (24) en Tijmen van Loon (20). "Ik was altijd gewend dat ik de jongste was, maar dat is ook al niet meer zo."

Van het gouden kwartet in Tokio is alleen Roy van den Berg meegereisd naar Schotland, maar hij komt in de kwalificaties nog niet in actie.

Yesterday chill sessions between the sprints 😎 Started the sprint with a new track record 9,587! Today I continue with the semifinals! 🔥 #Gent #C1 📸 @knopjean https://t.co/ACAgtPk4NG pic.twitter.com/nlkGaL5c2B

Hij haalde een gemiddelde van 75 kilometer per uur. "Het ging wel lekker." Dat beaamde ook Wolff. Niet zozeer de tijd maakte indruk op de nieuwe keuzeheer, of de snelheid, als wel het verschil met de concurrentie. "Hij was 1,1 kilometer per uur sneller dan de nummer twee. Dat is veel."

Qua trainingen vergde het al wat aanpassingen de laatste weken. "Ik ben mijn referentie kwijt. Normaal train ik altijd met Jeffrey. Als ik hem klop, weet ik dat ik er goed voorsta. Nu was dat even de vraag."

De gemiddelde snelheid klinkt voor een leek bizar hoog, 75 kilometer per uur, maar voor de meervoudig sprintkampioen is het bepaald geen primeur meer. "Het is voor veel mensen moeilijk voor te stellen dat het zo snel gaat. Ik denk dat mijn pieksnelheid zelfs net aan 80 kilometer per uur ligt, alleen wordt dat nooit gemeten. Ze pakken het gemiddelde over 200 meter."

"Alleen waren ze tijdens de derde race al helemaal gesloopt. De laatste heat ging een seconde langzamer dan normaal. Dus wij gingen in gesprek met de UCI. We vroegen ze: willen jullie dat ze nog harder gaan? Dat ze zich blijven ontwikkelen? Dan kun je niet drie ritten van dit monsterniveau plannen in een tijdsbestek van twee uur. Want dan heb ik als coach geen ruimte om mee te werken."

Wolff ziet ook in het programma tijdens toernooien nog ruimte en noemt de individuele sprintfinale in Tokio als voorbeeld. Daar dreven Lavreysen en Hoogland elkaar tot het uiterste, met Lavreysen als winnaar na drie ultrasnelle heats.

Dat het geen grote stappen zullen zijn die ze gaan zetten, ligt voor de hand. "Het zijn al echt topatleten, ook wat professioneel leven betreft. Maar de ruimte zit 'm nog in de details en dan heb je het over zaken als voeding, lifestyle, methodieken."

Waren ze nog wel gemotiveerd? "Ze zeiden zelfs: wij kunnen nog beter. Er is nog ruimte. En hun drijfveer is: ze willen nóg een olympische cyclus ongeslagen blijven."

Lavreysen zelf ziet daar nog ruimte. "De afgelopen twee jaar heb ik me zo goed mogelijk voorbereid op de Spelen. Nu kan ik kijken of ik nog wat sterker kan worden."

Al wordt er wel gekeken of er in dit jaar, waarin het nog niet direct gaat om UCI-punten of olympische limieten, nog iets in het krachthonk gedaan kan worden.

Wolff wil minstens drie of vier uur meer speling om zijn sprinters beter voor te bereiden. "Ze hebben het ter kennis aangenomen en gaan in overleg met het IOC. Verder lopen we met Harrie en Jeffrey tegen fysieke grenzen aan. Veel meer is er niet mogelijk op natuurkundig vlak."

In 2022 zijn de wereldkampioenschappen het hoofddoel. Die worden in oktober gehouden in Parijs, in de hal waar de olympische wedstrijden in 2024 worden verreden.

Yesterday we arrived in Glasgow for the first @uci_cycling Nations Cup since 2019! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 After some great racing in Ghent last weekend I'm really looking forward to this one! 🔥 We start on Thursday with the teamsprint! #Glasgow #trackcycling 📸 @marco_ … https://t.co/3aNc8chMaT pic.twitter.com/EMhTNpGGuF

In Glasgow is er, mede door de absentie van Hoogland, ruimte om te experimenteren op de teamsprint. Datzelfde geldt voor de wedstrijden in het Canadese Milton (12-15 mei), de tweede van in totaal drie Nations Cup-toernooien dit jaar.

Bij de laatste in het Colombiaanse Cali, in juli, is het nog de vraag of de mannen de teamsprint wel rijden.

"We gaan een nieuw team opbouwen, het zal even zoeken zijn", stelt Wolff. "De mannen hebben de laatste drie jaar in dezelfde formatie gereden. Donderdag zijn Ligtlee en Van Loon er voor het eerst bij. En we zullen ze er ook allebei inzetten. In de kwalificatie opent Ligtlee, gevolgd door Lavreysen en Van Loon. Een ronde later opent Van den Berg. En voor een eventuele finale gaan we kijken wat we doen.''

Winning streak

Van Loon stroomt door vanuit het talentenprogramma van de KNWU. "Hij moet nog leren presteren op dit niveau. Maar wij denken dat hij goed in het team past."

Of dat betekent dat aan de winning streak een einde zal komen? Niet per se, stellen Wolff en Lavreysen. "We zullen komend weekeinde op hoog niveau mee gaan doen. Maar het is moeilijk in te schatten wat de tegenstanders kunnen."