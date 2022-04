Pensioenverhogingen in zicht dankzij stijgende rente

De grote pensioenfondsen zagen hun vermogens afgelopen kwartaal flink afnemen door onrust op de financiële markten, onder meer door de oorlog in Oekraïne. Toch stegen de dekkingsgraden en denken de fondsen dat ze mogelijk dit jaar nog de pensioenen kunnen laten stijgen. Dat komt door een stijgende rente en een verwachte versoepeling van de regels. "De financiële markten doen het slecht", zegt Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van ambtenarenfonds ABP. Het grootste pensioenfonds teert dan ook in op het vermogen. "En toch stijgt de dekkingsgraad van ABP fors. Dat komt omdat - door de gestegen rente - onze verplichtingen nog harder daalden."

Dekkingsgraad De 'verplichtingen' van een pensioenfonds zijn de pensioenuitkeringen van nu en in de toekomst. De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of die uitbetaald kunnen worden. 100 procent betekent dat voor elke euro aan pensioenverplichtingen ook een euro in kas is, onder de 100 betekent een tekort, en meer dan 100 wil zeggen dat er genoeg geld is. Bij een te lage dekkingsgraad moet het pensioenfonds de uitkering verlagen. Als de dekkingsgraad hoog genoeg is, kunnen de pensioenuitkeringen verhoogd worden.

Roep om hogere pensioenen De huidige dekkingsgraden laten de hoogste stand in jaren zien. Bij de huidige regels kunnen pensioenfondsen de pensioenen aanpassen aan de inflatie als de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden 110 procent is. Vanaf 1 juli dit jaar wordt dat hoogstwaarschijnlijk verlaagd naar 105 procent. ABP, PME en bpfBouw zitten nu boven die 105 procent. De andere twee grote fondsen naderen die grens. Zodra de Tweede Kamer akkoord gaat met de lagere zogenoemde indexatiegrens kunnen de pensioenuitkeringen omhoog.