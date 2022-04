Ondanks gemiste penalty's Benzema wint Real Madrid bij middenmoter Osasuna

In de twaalfde minuut kwam Real op voorsprong dankzij een goal van de Oostenrijker David Alaba. Lang kon Real daar niet van genieten, want een minuut later tikte de Kroatische spits Ante Budimir raak voor Osasuna.

Osasuna leek het vol te houden tot de rust, maar vlak voor rust werd het toch 1-2. Dani Ceballos schoot van dichtbij op keeper Herrera waarna de bal op een presenteerblaadje kwam voor Marco Asensio.

Twee penalty's in acht minuten

Kort na rust kreeg Karim Benzema een uitgelezen mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen. De topscorer van de Spaanse competitie (25 goals) mocht aanleggen voor een penalty, nadat een Osasuna-verdediger hands had gemaakt in zijn eigen strafschopgebied.

Benzema schoot de bal laag in de hoek, maar zijn inzet werd gered door Osasuna-keeper Herrera. Een paar minuten later kreeg Benzema een herkansing vanaf de stip, toen Javi Martinez een lichte overtreding maakte in het strafschopgebied. Benzema schoot de bal precies in dezelfde hoek, Herrera redde de penalty andermaal.