De Ligt met Juventus naar bekerfinale; hij treft daarin De Vrij en Dumfries

Juventus heeft voor de 21ste keer de finale van de Coppa Italia bereikt. De veertienvoudig bekerwinnaar won in de halve finale zeven weken na de 1-0 uitzege ook thuis van Fiorentina. Dit keer werd het 2-0. In de finale op 11 mei in Rome wacht Internazionale.

De bezoekers begonnen goed, maar Fiorentina dwong weinig kansen af om de 1-0 nederlaag in eigen huis, die toentertijd tot stand kwam dankzij een eigen doelpunt van Lorenzo Venuti in de 91ste minuut, weg te poetsen.

Al snel nam Juventus - de ploeg van Matthijs de Ligt - de regie in handen. Na gemiste kansen van Dusan Vlahovic vond Federico Bernardeschi na een fout van Fiorentina-keeper Bartlomiej Dragowski wel het net met een volley.

Fiorentina, dat voor rust alleen via Arthur Cabral gevaarlijk was, mocht na rust het spel maken, maar Juventus bleef simpel overeind en Danilo maakte in de blessuretijd nog de 2-0.

Finale

Internazionale haalde dinsdag ten koste van AC Milan voor de veertiende keer de finale van de beker. In de derby had de zevenvoudig bekerwinnaar, die Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de gelederen heeft, 'uit' met 0-0 gelijkgespeeld, waarna de return met 3-0 werd gewonnen.