Strijd om play-offs bij hockeysters nadert kookpunt, HDM deelt tik uit

In de hoofdklasse hebben de hockeysters van HDM goede zaken gedaan in de strijd om het laatste plekje in de play-offs om de landstitel. De club uit Den Haag was thuis met 3-0 te sterk voor directe concurrent HGC. Erica Sanders en Pien van Nes (twee keer) maakten de goals.

HDM en HGC strijden met Pinoké om de vierde plaats, achter Den Bosch, SCHC en Amsterdam. Door een 3-0 zege op bezoek bij Bloemendaal staat Pinoké er nog altijd het beste voor, met één punt meer dan HDM.

Het drietal clubs komt elkaar de komende weken, waarin nog drie speelrondes op het programma staan, allemaal nog een keer tegen. Aanstaande zondag staan Pinoké en HDM tegenover elkaar in Amstelveen.

Victoria onderaan

Amsterdam en Den Bosch, de clubs die elkaar afgelopen maandag troffen in de finale van de Euro Hockey League, kwamen vanavond niet in actie. Oranje-Rood, dat met 2-1 won van Kampong, heeft de laatste plaats verlaten. Victoria is de nieuwe hekkensluiter, na een 4-2 thuisnederlaag tegen SCHC.