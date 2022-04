PSG officieus landskampioen; vijftien punten voorsprong op Marseille moet genoeg zijn

PSG speelde in Angers, een stad op zo'n 300 kilometer van Parijs, zonder sterspelers Lionel Messi en Neymar. Messi is geblesseerd (achillespees), Neymar geschorst. Omdat er nog meer spelers ontbraken, onder wie middenvelders Marco Verratti en Leandro Paredes, mocht Georginio Wijnaldum weer eens in de basis beginnen en zat Xavi Simons op de bank.

Met het veel betere doelsaldo in het achterhoofd is PSG al zo goed als kampioen.

Ook spits Mauro Icardi viel uit in de warming-up, daarom stond superster Kylian Mbappé samen met de onervaren Eric Ebimbe in de aanval. Mbappé werd vanzelfsprekend meer gezocht, ook door Achraf Hakimi in een combinatie in de 28ste minuut. Mbappé kreeg de bal voor zijn linkerbeen en haalde onverbiddelijk uit: 0-1.

In de blessuretijd van de eerste helft verdubbelde verdediger Sergio Ramos de score. De 36-jarige Spanjaard, die Real Madrid afgelopen zomer na zestien jaar verliet, kopte een voorzet van Angel Di Maria keurig in de hoek.

Simons valt in

Een andere centrale verdediger, aanvoerder Marquinhos, maakte er diep in de tweede helft 0-3 van. Ook hij kopte een voorzet van Di Maria binnen. Dat bleef de eindstand, wel mocht Simons vlak voor tijd nog invallen en kreeg het jonge PSG-talent Edouard Michut in de blessuretijd een rode kaart na een spijkerharde overtreding.