Jonge vluchtelingen nog deze maand naar 'Nederlandse' opvang Griekenland

De eerste vluchtelingenkinderen kunnen eind september terecht in een door Nederland gefinancierde opvanglocatie op het Griekse vasteland. Dat heeft staatssecretaris Broekers vanmorgen gezegd.

In mei werd al bekend dat Nederland geld geeft om op korte termijn opvangplekken te financieren, waar alleenstaande minderjarigen uit opvangkampen op de Griekse eilanden terechtkunnen.

Broekers zei voor aanvang van een kabinetsoverleg over corona dat ze in de loop van deze week bekend zal maken dat de eerste opvanglocatie eind deze maand open zal gaan, en dat een tweede locatie snel zal volgen.

Structurele verbeteringen

Griekenland vraagt al sinds eind vorig jaar aan andere EU-landen om 2500 kwetsbare vluchtelingenkinderen over te nemen uit de overvolle kampen daar. Elf landen, waaronder Duitsland, zijn op dat verzoek ingegaan.

Nederland doet niet mee. Volgens het kabinet is het beter om in te zetten op structurele verbeteringen in Griekenland, dan om kinderen naar Nederland te halen.

Nederland heeft 3,5 tot 4 miljoen euro uitgetrokken voor het opzetten van voogdij-instellingen. Daarnaast kunnen de Grieken een beroep doen op de deskundigheid van Stichting Nidos. Deze organisatie is in Nederland verantwoordelijk voor de voogdij van minderjarige asielzoekers.