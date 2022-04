City heeft het een helft lastig met Brighton, maar herovert wel de koppositie

Dankzij de zege neemt City de koppositie in de Premier League weer over van Liverpool en heeft het twee punten voorsprong met nog zes wedstrijden te gaan.

Waar Liverpool dinsdagavond wervelde en geen spaan heel liet van een zwak United, had City grote moeite met het stugge spel van nummer tien Brighton. In de eerste helft werd het vijandige doel maar een keer onder vuur genomen en de bezoekers hadden weinig moeite om op de been te blijven.

Na rust was dat wel anders. City, vast na een donderspeech van trainer Pep Guardiola, kwam beter voor de dag en belaagde de Brighton-defensie met een spervuur aan kansen.

Wissel Aké

Uiteindelijk had de thuisploeg, waar Nathan Aké vanwege een blessure in de rust was gewisseld, wat geluk nodig om op voorsprong te komen. Kevin De Bruyne stoomde op vanaf de middenlijn, kreeg de bal met wat fortuin bij Riyad Mahrez, waarna de Algerijn via het been van Joël Veltman het doel vond.