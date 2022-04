Treffer Becker baat Union niet; Leipzig in blessuretijd naar Duitse bekerfinale

Sheraldo Becker leek vanavond lange tijd de bekerheld van Union Berlin te worden. Maar het is RB Leipzig dat zich dankzij een winnende treffer in de 93ste minuut (2-1) voor de finale van de DFB Pokal heeft geplaatst.

Leipzig staat al voor de derde keer in vier jaar tijd in de Duitse bekerfinale. De voorgaande twee keer was dat bepaald geen succes. In 2019 was Bayern München met 3-0 veel te sterk en vorig seizoen verloren de 'Roten Bullen' met 4-1 van Borussia Dortmund.

Op 21 mei is nu SC Freiburg de tegenstander in de finale, die in het Olympia Stadion in Berlijn gespeeld wordt. De ploeg van Oranje-doelman Mark Flekken was gisteren met 1-3 te sterk voor Tweede Bundesliga-club Hamburger SV.

Het zal voor één van de twee clubs hoe dan ook een primeur zijn, want net als Leipzig wist ook Freiburg de beker nog nooit te winnen.