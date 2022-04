'Grootste pestprotest ooit': honderden motorrijders escorteren gepeste examenleerling

Het meisje kreeg daardoor vanavond een uitgebreide escorte naar het Thalia Theater. Ze werd vergezeld door honderden motorrijders. Haar vader noemt het een '"stevige steun in de rug" voor zijn dochter. "Iets wat ze ook echt verdient. Behalve dat ze zelf is gepest, is ze van jongs af aan een steun voor andere kinderen die worden gepest. Deze stunt is het resultaat van haar gedachtengoed en dat houdt in dat als je anders bent, je niet anders behandeld hoeft te worden."

'Geen middelvinger'

De tocht van de bikers door IJmuiden was niet bedoeld als een middelvinger naar de pesters die haar het leven zuur hebben gemaakt. "Het is gericht tegen pesten in zijn algemeenheid", legt haar vader uit.

Hij verwijt de schoolleiding wel dat die te weinig heeft ondernomen tegen het pesten van zijn dochter. "Ze hebben het niet serieus genoeg opgepakt. Er is uiteraard een pestprotocol, maar geen echte coördinator. Dat was een leerkracht die het erbij deed."

De directeur van de school zegt dat hij het beeld dat wordt geschetst niet herkent. "Wij voeren een serieus anti-pestbeleid en doen er alles aan om te voorkomen dat er wordt gepest, maar helaas is niet altijd te voorkomen dat het gebeurt. Daarin hebben we als school ook onze beperkingen, want je weet niet exact wat er bijvoorbeeld op sociale media gebeurt", aldus directeur Marc Boelsma.