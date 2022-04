Macron in fel debat met Le Pen: 'Als je met Poetin praat, praat je met je bankier'

Het eerste televisiedebat tussen de Franse president Emmanuel Macron en zijn uitdager Marine Le Pen wordt vanavond gevoerd op het scherp van de snede. Vooral onderwerpen als de kosten voor levensonderhoud en werkgelegenheid leidden tot soms felle confrontaties in het debat, dat live wordt uitgezonden op vier tv-zenders. Ook een discussie over de oorlog in Oekraïne liep uit op een harde botsing.

Zoals verwacht probeert Le Pen in het debat vooral de onvrede over het presidentschap van Macron te voeden. Volgens de rechts-nationalistische politica zijn de Fransen na vijf jaar Macron alleen maar op achteruit gegaan. "Ik heb het Franse volk de afgelopen vijf jaar zien lijden", zei ze aan het begin van het debat, toen beide kandidaten kort het woord kregen om uit te leggen waarom zij een betere president zouden zijn dan hun concurrent.

Macron haalde hard uit naar zijn tegenstandster in het debat over de Franse houding ten opzichte van Rusland en de reactie op de Russische invasie van Oekraïne. Macron verweet Le Pen haar eerdere waardering voor president Poetin en zei dat ze afhankelijk is van het Kremlin door een miljoenenlening die ze jaren geleden heeft afgesloten bij een Russische staatsbank.

In dat verband verwees Macron ook naar haar erkenning van de Russische annexatie van de Krim, in 2014.

'Poetin is je bankier'

"Je bent afhankelijk van Rusland, je bent afhankelijk van president Poetin. Je hebt een lening genomen bij een Russische bank", beet Macron haar toe. "Veel van jouw keuzes komen voort uit deze afhankelijkheid. Je spreekt niet tegen een andere leider als je tegen Poetin praat, je hebt het tegen je bankier als je met Rusland in gesprek bent. Dat is het probleem."

Geagiteerd wees Le Pen het verwijt van te warme banden met Rusland van de hand. "Ik ben een volledige vrije en onafhankelijke vrouw", zei Le Pen, die Macron juist afviel omdat hij Poetin ooit ontving in Versailles. Dat Macron over de lening begon, vond ze oneerlijk.

Macron wees in zijn bijdrage ook op de crises waarmee Frankrijk de afgelopen jaren te maken had, van de coronapandemie tot de oorlog in Oekraïne. Maar, zei hij: "We kunnen ons land sterker maken." Volgens hem kan dat onder meer door over te stappen op een groene economie.