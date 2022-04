Le Pen in fel debat met Macron: 'Ik heb de Fransen zien lijden'

Macron wees in zijn bijdrage op de crises waarmee Frankrijk de afgelopen jaren te maken had, van de coronapandemie tot de oorlog in Oekraïne. Maar, zei hij: "We kunnen ons land sterker maken." Volgens hem kan dat onder meer door over te stappen op een groene economie.

Zoals verwacht probeert Le Pen in het debat vooral de onvrede over het presidentschap van Macron te voeden. Volgens de rechts-nationalistische politica haar zijn de Fransen er onder leiding van de 44-jarige liberaal, die sinds 2017 aan het roer staat van Frankrijk, alleen maar op achteruit gegaan. "Ik heb het Franse volk de afgelopen vijf jaar zien lijden", zei ze aan het begin van het debat, toen beide kandidaten kort het woord kregen om uit te leggen waarom zij een betere president zouden zijn dan hun concurrent.

De verkiezingen zijn niet alleen belangrijk voor Frankrijk, maar ook voor de rest van Europa. Waarom dat zo is, legt correspondent Frank Renout uit in deze video:

Macron wees er verder op dat hij er tijdens zijn presidentschap in is geslaagd om de werkloosheid in Frankrijk terug te dringen. "Ik zie dat u in uw voorstellen het woord 'werkloosheid' niet eens noemt", zei hij tegen Le Pen. "Ik neem aan dat dat betekent dat wij de afgelopen vijf jaar goed werk hebben geleverd."

Cruciaal debat

Het debat tussen Macron en Le Pen wordt alom als cruciaal beschouwd, nu de tweede en beslissende ronde van de verkiezingen voor de deur staat. Aan de eerste ronde, anderhalve week geleden, deden twaalf kandidaten mee. Macron en Le Pen eindigden op de eerste en tweede plek, met respectievelijk 27,8 en 23,1 procent van de stemmen.

Zondag gaan de Fransen naar de stembus om een keuze te maken tussen beide kandidaten. In de peilingen loopt Macron voor op Le Pen, maar zijn voorsprong is niet heel groot. En er staat veel op het spel: relatief veel kiezers hebben nog geen keuze gemaakt.

Zwevende kiezers

Zo zijn er de Fransen die bij de eerste ronde op de radicaal-linkse Jean-Luc Mélenchon stemden. Zowel de liberale Macron als de rechts-radicale Le Pen probeert zijn achterban voor zich te winnen.

Zo zei Le Pen eerder dat Mélenchon-kiezers bij haar terechtkunnen omdat ze het opneemt voor mensen met lage inkomens. In het debat zei ze dat het voor haar prioriteit heeft om de Fransen "hun geld" terug te geven, onder meer door belastingvoordelen en salarisverhogingen. Macron op zijn beurt zette in op duurzaamheid en klimaat, thema's waarop Mélenchon zich in de campagne had geprofileerd.

En dan is er nog de relatief grote groep niet-stemmers. Bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen kwam slechts driekwart van de Franse kiesgerechtigden opdagen, de laagste opkomst in twintig jaar tijd. Als de thuisblijvers na het tv-debat besluiten om bij de tweede ronde wel naar de stembus te gaan, kan dat de uitslag flink beïnvloeden.