Voor het eerst dinobot gevonden op Schots eiland

Paleontologen hebben op het eiland Eigg voor de westkust van Schotland een dinosaurusbot gevonden van 166 miljoen jaar oud. Het stuk bot van ruim 50 centimeter was waarschijnlijk van een stegosauriër, schrijven de onderzoekers in hun studie.

Het is pas de tweede vindplaats van dinosaurusfossielen in Schotland. Eerder zijn die alleen gevonden op het eiland Skye. Op Eigg zijn al wel veel andere fossielen ontdekt, van zeereptielen en vissen zoals schildpadden en haaien.

Het bot werd al in mei 2017 ontdekt door de Schotse wetenschapper Elsa Panciroli. Ze vertelt tegen de BBC dat ze aan het eind van een onderzoeksdag met collega's wat achterop was geraakt en ging rennen om hen weer in te halen. "Ik realiseerde me dat ik over iets heen was gerend, wat er gek uitzag. Het was niet meteen duidelijk om wat voor dier het ging, maar we hadden geen twijfel dat het van een dinosaurus was."